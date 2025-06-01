Женщина пострадала при атаке дрона на автомобиль в курском селе Ржава

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Женщина получила ранения при атаке дрона в Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

"Сегодня в селе Ржава Глушковского района вражеский FPV-дрон ударил по гражданскому автомобилю. В результате атаки пострадала женщина 1974-го года рождения. У неё минно-взрывная травма, осколочные ранения груди и лица", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

Хинштейн отметил, что в ближайшее время её доставят в Рыльскую ЦРБ для оказания необходимой медицинской помощи, а затем в Курскую областную больницу.

Автомобиль, на который пришёлся удар, сгорел.