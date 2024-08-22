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"Уралвагонзавод" повысил зарплаты работникам на 28%

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в "Ростех") с 1 августа повысил зарплаты работникам на 28%, сообщили в пресс-службе предприятия.

"Во второй раз в 2024 году для всех работников Уралвагонзавода произошло повышение заработной платы - с 1 августа увеличение составило 28%", - сказали в пресс-службе.

Повышение не коснулось ключевого руководящего персонала.

"Уралвагонзавод" - многоотраслевой машиностроительный комплекс, выпускающий около 100 видов продукции, в частности, военную технику, дорожно-строительные машины, специализированные вагоны и железнодорожные цистерны. УВЗ - единственный разработчик и производитель российских боевых танков.

Уралвагонзавод УВЗ Ростех
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