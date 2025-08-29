Поиск

"Уралвагонзавод" заявил о перспективных разработках бронетехники

"Уралвагонзавод" заявил о перспективных разработках бронетехники
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ, "Ростех") занимается перспективными разработками бронетехники, создается конструкторско-технологический задел на десятилетия, сообщила пресс-служба концерна в пятницу.

"В концерне также ведутся перспективные разработки бронированных машин с использованием самых современных технологий на основе опыта применения бронетанковой техники в современных боевых действиях. Они закладывают конструкторско-технологический задел на десятилетия вперед, который позволит сохранить российскому танкостроению лидирующую позицию в мире", - сообщила пресс-служба УВЗ в связи со 105-летием отечественного танкостроения, которое будет отмечаться 31 августа.

УВЗ - единственный в России производитель танков и гусеничной бронетехники.

Российское танкостроение в настоящее время находится на подъеме, заявил гендиректор УВЗ Александр Потапов.

"Подтверждением тому являются, в том числе боевые и инженерные машины концерна "Уралвагонзавод" - Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, БМПТ, БРЭМ и другие, которые успешно проявляют себя на полях специальной военной операции", - процитировали Потапова в пресс-службе УВЗ.

"С началом СВО объемы выпуска на предприятиях концерна и поставки продукции в войска кратно увеличились. Ведется постоянная работа по улучшению тактико-технических характеристик боевых машин. За три года в их конструкцию внесено более 200 различных изменений, направленных на повышение их мощи, защищенности и маневренности", - говорится в сообщении пресс-службы УВЗ.

Уралвагонзавод Александр Потапов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В РФ выявлен первый завозной случай лихорадки чикунгунья

В РФ выявлен первый завозной случай лихорадки чикунгунья

Число пострадавших при атаке БПЛА в Орловской области выросло до четырех человек

Российская фарминдустрия подошла к фазовому переходу

Российская фарминдустрия подошла к фазовому переходу

Четыре здания повреждены в Орловской области после атаки БПЛА

Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 39 га

Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 39 га

Что произошло за день: четверг, 28 августа

В России начинают готовить врачей с IT-навыками

В России начинают готовить врачей с IT-навыками

В Москве арестован подозреваемый в нападении на полицейских

В Москве арестован подозреваемый в нападении на полицейских

Словакия возобновила выдачу туристических виз россиянам

Словакия возобновила выдачу туристических виз россиянам

Экс-директор Театра сатиры задержан по делу о мошенничестве на 20 млн рублей

Экс-директор Театра сатиры задержан по делу о мошенничестве на 20 млн рублей
Хроники событий
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7047 материалов
Бюджет РФБюджет РФ48 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });