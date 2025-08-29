"Уралвагонзавод" заявил о перспективных разработках бронетехники

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ, "Ростех") занимается перспективными разработками бронетехники, создается конструкторско-технологический задел на десятилетия, сообщила пресс-служба концерна в пятницу.

"В концерне также ведутся перспективные разработки бронированных машин с использованием самых современных технологий на основе опыта применения бронетанковой техники в современных боевых действиях. Они закладывают конструкторско-технологический задел на десятилетия вперед, который позволит сохранить российскому танкостроению лидирующую позицию в мире", - сообщила пресс-служба УВЗ в связи со 105-летием отечественного танкостроения, которое будет отмечаться 31 августа.

УВЗ - единственный в России производитель танков и гусеничной бронетехники.

Российское танкостроение в настоящее время находится на подъеме, заявил гендиректор УВЗ Александр Потапов.

"Подтверждением тому являются, в том числе боевые и инженерные машины концерна "Уралвагонзавод" - Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, БМПТ, БРЭМ и другие, которые успешно проявляют себя на полях специальной военной операции", - процитировали Потапова в пресс-службе УВЗ.

"С началом СВО объемы выпуска на предприятиях концерна и поставки продукции в войска кратно увеличились. Ведется постоянная работа по улучшению тактико-технических характеристик боевых машин. За три года в их конструкцию внесено более 200 различных изменений, направленных на повышение их мощи, защищенности и маневренности", - говорится в сообщении пресс-службы УВЗ.