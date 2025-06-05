Крупный природный пожар потушили в Бурятии на границе с Забайкальем

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Природный пожар, который перекинулся на территорию Бурятии со стороны Забайкальского края, удалось ликвидировать спустя почти неделю с момента его возникновения, сообщает федеральная Авиалесоохрана в четверг.

"Борьба с пожаром шла шесть дней. Использовался бульдозер для прокладки минерализованных полос и вездеход для подвоза воды. Площадь ликвидации пожара составила 2 тыс. га", - говорится в сообщении.

В то же время активным остается еще один трансграничный пожар, который перешел из Забайкальского края в Бурятию 2 июня. Борьбу с огнем в труднодоступной местности ведет сводный отряд Авиалесоохраны Бурятии и Тюменской области. На сложный участок удалось доставить бульдозер, который используется для прокладки минерализованных полос. На 5 июня огонь прошел 1,6 тыс. га.

"В связи с тем, что пожар крупный, основным методом борьбы с ним является контролируемый встречный отжиг от проложенных бульдозером и вручную минерализованных полос, а также от естественных рубежей (ручьев, речек и т. д.)", - отметили в Авиалесоохране.

Всего в Бурятии непотушенными остаются девять лесных пожаров (80 785 га), в том числе локализовано одно возгорание (11 310 га). Задействовано около 450 человек, привлечено 72 единицы наземной техники.

Тушить пожары Авиалесоохране и наземной лесной службе Бурятии помогают 138 парашютистов и десантников федеральной Авиалесоохраны, Авиалесоохраны Тюменской области и наземной лесопожарной службы Иркутской области.

С начала текущего года в Бурятии ликвидировано порядка 250 лесных пожаров. Режим ЧС на всей территории региона действует с 13 мая.