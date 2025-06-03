Иски Росприроднадзора к владельцам танкеров "Волгонефть" поступили в суд

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования подало в Арбитражный суд Краснодарского края два иска к компаниям - владельцам танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе в декабре прошлого года, сообщается в картотеке арбитражных дел.

В первом иске ответчиком выступает ЗАО "Волгатранснефть" (владелец танкера "Волгонефть 239") , второй иск подан к ООО "Кама Шиппинг" (фрахтователь танкера "Волгонефть-212") и ООО "Каматрансойл" (собственник судна).

Заявления поданы 2 июня и пока не приняты к производству.

Как сообщалось, Росприроднадзор направил исковые заявления к владельцам танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которые не компенсировали в добровольном порядке экологический ущерб. Общая сумма требований превысила 84,9 млрд рублей.

Сумма исчисленного вреда в отношении ООО "Кама Шиппинг" и ООО "Каматрансойл" - солидарно - составила 49 460 085 849 рублей. Сумма вреда, подлежащая возмещению ЗАО "Волгатранснефть" - 35 483 862 830 рублей.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн мазута.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.

В Арбитражном суде Краснодарского края также рассматриваются иск властей Анапы о солидарном взыскании с владельцев потерпевших крушение танкеров расходов за ликвидацию разлива нефтепродуктов в размере 546 млн рублей. Именно такая сумма была оплачена муниципалитетом по контрактам, касающимся ликвидации последствий ЧС.

Кроме того, ФГБУ "Морспасслужба" солидарно взыскивает через суд с владельцев танкеров расходы за проведение работ по ликвидации разлива нефтепродуктов. Сумма требований составляет 314,5 млн рублей и не является окончательной.