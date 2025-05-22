Мэрия Анапы в 2,6 раза увеличила требования к владельцам танкеров за ликвидацию разлива мазута

Уборка мазута в Краснодарском крае Фото: Игорь Онучин/ТАСС

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Власти Анапы увеличили в 2,6 раза исковые требования к владельцам танкеров "Волгонефть 239" и "Волгонефть 212", потерпевших крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года, в части взыскания расходов за ликвидацию разлива нефтепродуктов, передает корреспондент "Интерфакса" с заседания суда.

"Ходатайствуем об уточнении исковых требований в связи с тем, что к настоящему моменту расходы администрации Анапы за ликвидационные расходы уже составили 545 930 643 рубля", - сказал представитель истца в ходе предварительного судебного заседания в четверг.

Изначально объем требований властей Анапы составлял 211 млн рублей, такая сумма была оплачена на тот момент муниципалитетом по контрактам для осуществления комплексных мер по ликвидации последствий ЧС. Однако власти неоднократно подчеркивали, что сумма не являлась окончательной и подлежит корректировке в сторону увеличения.

Ответчиками в данном деле выступают владельцы танкеров - ЗАО "Волгатранснефть" и ООО "Кама Шиппинг".

Представитель истца представил в суд платежные поручения об объеме выполненных ликвидационных работ.

Представитель "Кама Шиппинг" на заседании возражал против исковых требований.

Суд после перерыва вынес решение об удовлетворении ходатайства истца. Предварительное судебное заседание продолжится 18 июня.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало 2,4 тыс. тонн мазута.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.

Росприроднадзор оценил ущерб от разлива мазута в Керченском проливе почти в 85 млрд рублей. Эти требования направлены "Волгатранснефти" и "Кама Шиппингу".

Комиссии Ространснадзора с участием экспертов Минтранса России и Росморречфлота завершили расследование причин крушения танкеров. Среди основных - невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива. Кроме того, экипажи судов не были укомплектованы квалифицированными кадрами в соответствии с правовыми актами Минтранса России.

В настоящее время в суде также рассматривается иск ФГБУ "Морспасслужба" о солидарном взыскании с владельцев танкеров расходов за проведение работ по ликвидации разлива нефтепродуктов. Сумма требований составляет 314,5 млн рублей и не является окончательной.