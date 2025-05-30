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Росприроднадзор подал иски к владельцам затонувших в Керченском проливе танкеров на 85 млрд руб.

Росприроднадзор подал иски к владельцам затонувших в Керченском проливе танкеров на 85 млрд руб.
Демонтаж танкера "Волгонефть-239" в Краснодарской крае
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования направила исковые заявления к владельцам затонувших в Черном море танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которые не компенсировали в добровольном порядке экологический ущерб, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Общая сумма требований составила более 84,9 млрд рублей.

"Мы входим в судебный процесс, поскольку законные сроки для самостоятельного исполнения наших требований вышли", - сказала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Сумма исчисленного вреда в отношении ООО "Кама Шиппинг" (фрахтователь танкера "Волгонефть-212") и ООО "Каматрансойл" (собственник судна) - солидарно - составила 49 460 085 849 рублей. Сумма вреда, подлежащая возмещению ЗАО "Волгатранснефть" (собственник танкера "Волгонефть-239"), - 35 483 862 830 рублей.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

Росприроднадзор оценил ущерб от разлива мазута в Керченском проливе почти в 85 млрд рублей и предъявил его ЗАО "Волгатранснефть" (35,483 млрд руб.) и ООО "Кама Шиппинг" (49,46 млрд руб). При этом компания "Кама Шиппинг" заявила, что является лишь фрахтователем судна "Волгонефть 212", а его собственник - ООО "Каматрансойл".

Хроника 15 декабря 2024 года – 30 мая 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Росприроднадзор Черное море Кама Шиппинг Каматрансойл Волгатранснефть
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