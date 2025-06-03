РЖД опровергли введение новых правил для пассажиров после ЧП в Брянской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Федеральная пассажирская компания "Российских железных дорог" (РЖД) сообщила, что не меняла инструкции для пассажиров после ЧП в Брянской области.

В СМИ и телеграм-каналах появилась информация, что компания провела инструктаж для сотрудников РЖД и рекомендовала пассажирам ложиться головой к двери, а не к окну.

"Данная информация не соответствует действительности. Федеральная пассажирская компания не вносила изменений в действующие инструкции для поездных бригад после ЧП в Брянской области", - сообщила пресс-служба ФПК.

В ночь на 1 июня в Брянской области обрушился автомобильный мост, под которым проезжал пассажирский поезд "Климов-Москва", с рельсов сошли четыре вагона с локомотивом. По последним данным, известно о семи погибших и 69 пострадавших.