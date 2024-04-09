"Ростелеком" предложил давать ЦОДам рассрочку на оплату техприсоединения к электросетям

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Центры обработки данных (ЦОД), крупнейшей статьей расходов которых является электроэнергия, могли бы оплачивать техприсоединение к сетям в рассрочку, считает глава Ростелекома, крупнейшего игрока на этом рынке, Михаил Осеевский.

"Каждый ЦОД - это 40-50 МВт, это огромная мощность, огромные деньги, причем которые операторы ЦОДов должны заплатить сразу и вперед и потом только возвращать через тарифы на протяжении целого ряда лет. Одним из решений могло бы быть разнесение платы за присоединение по годам в соответствии с окупаемостью. Эта зона явно требует дополнительного внимания", - сказал он на форуме "Телеком 2024", организованном газетой "Ведомости".

Он отметил, что рынок ЦОДов - "чрезвычайно капиталоемкий", одной из основных статей затрат которого является электроэнергия. Возможность введения специальных тарифов на электроэнергию для дата-центров обсуждается уже давно, операторы хотели бы отразить его в законопроекте о ЦОДах, но этот вопрос пока не решен.

"Естественно, он (вопрос о спецтарифах - ИФ) изменит саму структуру рынка, но все-таки не так сильно, как наши коллеги-энергетики об этом заявляют", - считает глава "Ростелекома".

Он добавил, что существует проблема с импортозамещением некоторых видов оборудования - например, для охлаждения. "Поэтому регулирование деятельности ЦОДов - это та зона, которая, как нам кажется, требует дополнительного внимания и, может быть, новой государственной политики", - заключил Осеевский.

Директор департамента госрегулирования рынка телекоммуникаций Минцифры Дмитрий Тур отметил, что вопрос обсуждался с Минэнерго. По его словам, энергетики считают, что в случае введения спецтарифов для ЦОДов должен быть решен вопрос компенсации выпадающих доходов.

"Потому что (...) если эти деньги не заплатить, то за счет кого-то. Этот вопрос мы проходили, он пока не решен. То есть (энергетики говорят - ИФ): "Дайте нам выпадающие доходы, мы снизим тариф", - сказал Тур.