Суд оставил под стражей главу совета директоров ТГК-14 Люльчева

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Забайкальский краевой суд оставил в СИЗО председателя совета директоров и основного владельца ПАО "ТГК-14" Константина Люльчева, обвиняемого в мошенничестве, сообщила пресс-служба суда.

"Постановление Центрального районного суда Читы от 30 мая, согласно которому Люльчев арестован до 28 июля, оставлено без изменения", - говорится в сообщении.

Адвокат просил отменить решение суда первой инстанции, считая его незаконным и необоснованным. Представитель прокуратуры сообщила, что следствие предъявило Люльчеву обвинение в совершении тяжкого преступления и просила суд оставить его в СИЗО.

В ходе судебного заседания Люльчев, который участвовал в нем по видеоконференцсвязи, заявил, что невиновен и не имеет отношения к преступлению, в котором его обвиняют, попросил смягчить меру пресечения, изменив ее на домашний арест с проживанием в Чите.

В отношении обвиняемого в мошенничестве члена совета директоров ТГК-14 Виктора Мясника, арестованного Центральным судом 31 мая, материалы в Забайкальский краевой суд на сегодняшний день не поступали.

Обоим вменяют ч.4 ст.159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Согласно материалам дела, поступившим в суд, Мясник, Люльчев и пока не установленные лица "с целью ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌хищения денежных средств, полученных от регулируемого вида деятельности по продаже тепловой и электроэнергии", оформили документы с заведомо ложными сведениями. Отмечается, что фигуранты получили необоснованную прибыль и причинили ущерб потребителям в размере более 9 750 000 рублей.

Среди пострадавших - АО "Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение" и АО "Улан-Удэнский авиационный завод". Оба предприятия входят в структуру госкорпорации "Ростех".

По данным ТГК-14 на 10 апреля 2025 года, 79,28% акций компании принадлежит АО "Дальневосточная управляющая компания" (ДУК), остальной частью владеют различные физлица и юрлица (в том числе free float). Совладельцами ДУК, по данным ТГК-14, являются бывший глава департамента корпоративных финансов РЖД - экс-гендиректор ООО "Синара-Шкода" Люльчев (78%) и Мясник (22%). Последний в 2015-2017 годах был гендиректором ТГК-14, затем его назначили руководителем дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения железных дорог - филиала ОАО "РЖД".

ПАО "ТГК-14" обеспечивает тепловой энергией потребителей на территории Забайкальского края и Бурятии. В состав компании входят семь ТЭЦ, два энергетических комплекса установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3,065 тыс. Гкал.ч.