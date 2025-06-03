Поиск

Слуцкий считает, что III раунд переговоров РФ-Украина может пройти в конце июня

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что третьего раунда переговоров делегаций России и Украины можно ожидать к концу июня в Стамбуле.

"Именно это движение к устойчивому прекращению огня будет одним из ключевых вопросов на третьем раунде. С большой вероятностью он пройдет там же в Стамбуле в конце месяца", - сказал Слуцкий во вторник в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

По его мнению, "у украинской стороны есть время - его не так много - для того, чтобы изучить наши условия и пойти навстречу".

Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся накануне, 2 июня, в Стамбуле.

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил журналистам, что Россия передала своим визави меморандум о прекращении огня и достижении полноценного мира. По его словам, меморандум состоит из двух частей и содержит конкретные шаги, необходимые для достижения долгосрочного мира.

Кроме того, по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле была достигнута договоренность об обмене тяжелоранеными и бойцами в возрасте до 25 лет, заявил Мединский.

Леонид Слуцкий Стамбул Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российский меморандум стал доступен публично лишь после передачи его Украине

"Россетям" необходимо новое повышение тарифов

В Херсонской области 227 тысяч человек остались без электричества после атаки БПЛА

Обрушение моста на поезд в Брянской области

РЖД опровергли введение новых правил для пассажиров после ЧП в Брянской области

РЖД опровергли введение новых правил для пассажиров после ЧП в Брянской области

Володин заявил, что Госдума поддержит полный запрет продажи вейпов

В Минэнерго назвали условием господдержки угольщиков доказанную убыточность

В Минэнерго назвали условием господдержки угольщиков доказанную убыточность
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6482 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области27 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе412 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2284 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области8 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости389 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });