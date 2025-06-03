Слуцкий считает, что III раунд переговоров РФ-Украина может пройти в конце июня

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что третьего раунда переговоров делегаций России и Украины можно ожидать к концу июня в Стамбуле.

"Именно это движение к устойчивому прекращению огня будет одним из ключевых вопросов на третьем раунде. С большой вероятностью он пройдет там же в Стамбуле в конце месяца", - сказал Слуцкий во вторник в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

По его мнению, "у украинской стороны есть время - его не так много - для того, чтобы изучить наши условия и пойти навстречу".

Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся накануне, 2 июня, в Стамбуле.

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил журналистам, что Россия передала своим визави меморандум о прекращении огня и достижении полноценного мира. По его словам, меморандум состоит из двух частей и содержит конкретные шаги, необходимые для достижения долгосрочного мира.

Кроме того, по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле была достигнута договоренность об обмене тяжелоранеными и бойцами в возрасте до 25 лет, заявил Мединский.