РФ и Украина проведут обмен тяжелоранеными и солдатами до 25 лет по формуле "всех на всех"

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - По итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле достигнута договоренность об обмене тяжелоранеными и бойцами в возрасте до 25 лет, заявил глава российской делегации Владимир Мединский.

"Мы договорились о самом крупном, масштабном обмене по следующей формуле: во-первых, все тяжелораненые, тяжелобольные будут обменены по принципу всех на всех. Это гуманитарный жест с нашей стороны. Во-вторых, по такой же формуле, - всех на всех - будут обменены молодые солдаты в возрасте до 25 лет. При этом общий потолок обмена будет не менее тысячи человек с каждой стороны", - сказал Мединский журналистам по итогам переговоров в Стамбуле.

По его словам, потолок обмена "возможно, будет больше", сейчас цифры уточняются.

Ранее в понедельник делегации РФ и Украины провели переговоры во дворце Чираган в Стамбуле.