Глава "Роскосмоса" ожидает готовности ракеты с возвращаемой первой ступенью к концу 2027 г.

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Российская ракета "Амур" с многоразовой ступенью будет готова к концу 2027 года - началу 2028 года, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

"Мы тоже в национальный проект заложили строку под ракету "Амур", где будет также использоваться технология возвращаемой первой ступени", - сказал Баканов во вторник на конференции ЦИПР-2025, представляя нацпроект по освоению космоса.

"Можно и сейчас попытаться ее за полгода запустить, но приземление будет такое, что никого мы здесь не порадуем. А так, чтобы действительно это была не сырая технология, - два с половиной года нам точно нужно. Поэтому начало 2028 года - конец 2027 - это тот срок, на который мы будем целиться", - сказал Баканов.