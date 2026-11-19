Трамп считает, что США, России и Китаю есть смысл обсудить сокращение ядерных арсеналов

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что видит необходимость в обсуждении вопроса сокращения ядерных вооружений с Россией и Китаем.

"Три крупнейшие на данный момент ядерные державы имеют уникальную возможность обсудить, как сократить число ядерного оружия на Земле, а также как уменьшить риск того, чтобы это оружие когда-либо было применено", - сказал Трамп в начале трехстороннего саммита США-Россия-Китай.

Он заявил, что Вашингтону, Москве и Пекину следует сотрудничать для препятствования распространению ядерного оружия в мире.

"Также чрезвычайно важно, чтобы мы сотрудничали в борьбе с угрозой распространения ядерного оружия в других странах по всему миру", - сказал глава Белого дома в ходе трехсторонней встречи лидеров США, России и Китая, проходящей в рамках АТЭС в Шэньчжэне.

"Это то, чем мы занимаемся в Иране", - добавил он.

Трамп в очередной раз повторил, что "Иран никогда не получит ядерное оружие".