JTI отразит убыток в $8,6 млрд из-за потери контроля над активами в России

Штаб-квартира компании Japan Tobacco International в Женеве Фото: Andia/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Концерн Japan Tobacco International (JTI), который стал первым из мировых табачных гигантов, чьи российские активы переданы во временное управление местной компании, планирует отразить в отчетности масштабный убыток.

Как сообщила JTI, после выхода указов президента России от 5 и 6 ноября, которые лишили компанию операционного контроля на всеми семью юрлицами компании в России, она решила деконсолидировать эти активы. Группа ожидает убытка в размере около 1,377 трлн иен (порядка $8,62 млрд) в результате деконсолидации.

Исключение российских "дочек" из круга консолидируемых JTI в отчетности компаний не означает выхода из бизнеса в России или его продажи, отмечает компания.

По указу Владимира Путина от 5 ноября, АО "Промышленные активы" получило в управление доли структур JTI в ООО "Дж.Т.И. Донской табак", ООО "Петро", ООО "Дж.Т.И. Елец" и ООО "Крес Нева", по указу от 6 ноября - ООО "Дж.Т.И. Россия", АО "Переславль-табак" и ООО "Дж.Т.И. Инновационные продукты".

JTI работает в России с момента создания компании в 1999 году, когда Japan Tobacco Inc. приобрела международный бизнес R.J.Reynolds. В 2007 году JTI стала лидером российского табачного рынка, а в 2018 году укрепила эти позиции посредством приобретения "Донского табака".