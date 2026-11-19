Пассажирские катера через Керченский пролив начнут работать с пятницы

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Пассажирские катера через Керченский пролив начнут курсировать между портами "Крым" и "Кавказ" с пятницы 20 ноября, сообщил телеканалу "Крым 24" советник главы республики Олег Крючков.

"С завтрашнего дня начинают курсировать катера из порта "Крым" в порт "Кавказ". Будет организовано автомобильное движение до порта "Крым", потом люди будут (пересаживаться - ИФ) на катера, перевозиться на другую сторону, в порт "Кавказ", где их уже будут ждать автобусы, и они будут дальше продолжать движение до Краснодара, Тамани - в зависимости от того, на какие маршруты они взяли билеты", - сказал Крючков.

По его словам, работать катера будут по фактической погоде - когда не будет штормов, а проезд для пассажиров сделают бесплатным. В ближайшее время паромов, перевозящих легковые машины, на переправе не будет, однако планы по запуску такого сообщения есть, уточнил Крючков. Также будут курсировать паромы для перевозки грузовиков.

В ночь на 19 ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Крымский мост подвергся атаке, движение по нему перекрыто, перекрытие подтвердил федеральный Минтранс. Обошлось без пострадавших. Позднее Аксенов сообщил, что возобновление железнодорожных перевозок ожидается с 16:00 по Москве.

Крымский мост был ранее атакован в ночь на 16 ноября и в ночь на 17 ноября, движение по его автомобильной части также остановлено.