Фактор выбытия мощностей будет влиять на решения по ставке ЦБ и в 2027 году

Советник Набиуллиной сказал, что чем больше масштаб выбытия мощностей, тем сильнее проинфляционное влияние

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Фактор выбытия мощностей, ставший одним из главных на последних заседаниях совета директоров Банка России по ключевой ставке, продолжит влиять на решения по денежно-кредитной политике и в 2027 году, заявил предпринимателям в Екатеринбурге советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов.

"Эта тема с производственными мощностями, с выбытием была ключевой. Вместе с инфляционной картиной она была ключевой в ходе и сентябрьского, и октябрьского раунда. Это та тема, которая будет влиять на наши решения и в следующем году", - сообщил он.

"Сейчас в базовый сценарий заложена предпосылка о том, что в течение года ситуация будет нормализовываться, что в течение года произойдет восстановление производственных мощностей, но если ситуация пойдет, будет развиваться по неблагоприятному сценарию, то это создаст дополнительные проинфляционные риски и может потребовать проведения более жёсткой денежно-кредитной политики", - объяснил Тремасов.

Он подчеркнул, что чем больше масштаб выбытия мощностей, тем сильнее проинфляционное влияние.

"С учетом того, что безработица в стране почти что два года держится на исторических минимумах - вблизи 2%, и без каких-либо намеков на улучшение этой ситуации. Фактически можно сказать, мы работаем на пределе наших производственных возможностей. В этих условиях любое стимулирование спроса избыточное будет сразу приводить к ускорению инфляции. Когда происходит выбытие мощностей, получается, что наши производственные возможности еще больше снижаются. Чем более масштабно это выбытие мощностей, чем более оно длительное и устойчивое, тем большее инфляционное давление в экономике возникает. Если этот процесс выбытия мощностей приобретает длительный и устойчивый характер, нам требуется соответствующим образом адаптировать спрос к новым производственным возможностям. Иначе мы просто получим рост цен или ничего более", - отметил Тремасов.

Он добавил, что еще одним фактором, который может повлиять на базовый сценарий ЦБ, является бюджет.

"Сейчас многие участники рынка сомневаются, что бюджет удастся выдержать в рамках этих параметров (заложенных в законопроект - ИФ). В наши модельные расчеты, в наш базовый сценарий заложены те параметры бюджета, которые в законе. Мы наш базовый сценарий рассчитываем исходя из того, что бюджет будет выполнен в соответствии с теми предпосылками, с теми параметрами, которые есть в законе. Если будет отклонение вверх, если дефицит бюджета окажется больше, это тоже может стать одним из факторов проведения более жесткой денежно-кредитной политики", - заявил советник главы Банка России.

Он добавил, что "кардинальное смягчение бюджетной политики в предыдущие годы - это один из основных факторов, почему мы последние годы живем с высоким уровнем процентных ставок в экономике".

Определяющим фактором ускорения инфляции, по крайней мере во втором полугодии, стала ситуация на топливном рынке, но и бюджет внес свой вклад в этот процесс, отметил Тремасов.

"Важным фактором, приведшим к тому, что (...) траектория ставки поднялась вверх, является бюджетная политика. Это один из основных факторов. Выдержи бюджет те параметры, которые были заложены год назад, я думаю, у нас было бы больше пространства для снижения ключевой ставки. То, что бюджетная политика в этом году оказалась более мягкой, чем предполагалось, это тоже стало одним из факторов, который ограничил пространство для снижения ключевой ставки", - добавил советник главы ЦБ.

По октябрьскому прогнозу Банка России, средняя ключевая ставка в 2027 году ожидается в диапазоне 12,5-13,5%. В 2026 году она прогнозируется на уровне 14,6%, до конца текущего года - 14,0% (что допускает как сохранение, так и изменение ключевой ставки на заседании в декабре).