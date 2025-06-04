Власти Запорожской области сообщили о повторном отключении электроэнергии

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Запорожская область обесточена, сообщили в среду в администрации области.

"В настоящее время на территории Запорожской области отсутствует электроснабжение. Специалисты уже работают над восстановлением подачи электроэнергии", - говорится в телеграм-канале ведомства.

Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, отключение света произошло из-за атаки БПЛА ВСУ. Ведутся восстановительные работы.

"Оперативные службы и администрации населенных пунктов Запорожской области обеспечены всеми условиями для нормальной работы и обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов при возможном отсутствии электроснабжения. Социальные объекты и лечебные учреждения обеспечены генераторами", - написал он в своем телеграм-канале.

В ночь на вторник в результате обстрела со стороны ВСУ было нарушено электроснабжение Запорожской области, без света остались более 600 тысяч человек. Со второй половины дня вторника абонентов начали подключать к сети, к вечеру 3 июня электроснабжение полностью восстановили.



