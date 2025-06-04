Беспилотники атакуют Запорожскую область, ряд населенных пунктов остались без электричества

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Несколько населенных пунктов Запорожской области остались без электричества после массированного налета беспилотников ВСУ, сообщил в среду губернатор региона Евгений Балицкий.

"Фиксируется массированный террористический обстрел БПЛА противника по населенным пунктам Запорожской области... Временно без электроснабжения часть Мелитополя, Приморск, Энергодар, Акимовка", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, зафиксировано не менее пяти взрывов над Мелитополем. ВСУ также попытались атаковать электроподстанцию. К восстановлению электроснабжения специалисты смогут приступить после стабилизации обстановки.

Ранее в среду вечером об отключениях электроэнергии сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. На регион также идет масштабная атака БПЛА.

Оба региона попали под масштабные отключения в ночь на 3 июня, затем в течение дня свет восстановили. Утром в среду Балицкий сообщил о нарушении электроснабжения в регионе после атаки БПЛА.