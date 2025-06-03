Минэнерго сообщило о восстановлении электроснабжения в Запорожской области

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Энергетики восстановили подачу электроэнергии жителям Запорожской области в полном объеме, сообщили во вторник в Минэнерго России.

"Благодаря слаженной работе энергетиков электроснабжение всех потребителей к настоящему моменту полностью восстановлено. Для участия в аварийно-восстановительных работах были привлечены дополнительные бригады из соседних регионов", - говорится в телеграм-канале ведомства.

Электроснабжение Запорожской области было нарушено в ночь на вторник в результате обстрела со стороны ВСУ. Утром во вторник губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что без электроснабжения остаются более 600 тысяч человек в 457 населенных пунктах.

Во второй половине дня во вторник потребителей начали поэтапно подключать к электроснабжению.

Под отключение в результате атак дронов в ночь на вторник также попали абоненты в Херсонской области - более 227 тысяч человек, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Сейчас подача электричества восстановлена в полном объеме.