Запорожская область обесточена после обстрелов ВСУ

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В северо-западной части Запорожской области в результате обстрела повреждено высоковольтное оборудование, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

"В результате обстрелов со стороны ВСУ повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области. Отсутствует электроэнергия на всей территории региона", - написал губернатор в своем телеграм-канале в понедельник вечером.

По его информации, объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения.

"Министерству энергетики Запорожской области поручено в короткие сроки разработать резервные источники электроэнергии", - добавил Балицкий.