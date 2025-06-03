В Запорожской области обесточены свыше 450 населенных пунктов

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В результате атаки дронов на Херсонскую и Запорожскую области по энергетическим объектам произошло аварийное отключение электроэнергии, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"В результате массированной атаки ударных БПЛА противника по энергетическим объектам Херсонской и Запорожской областей произошло аварийное отключение электроснабжения", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

По информации губернатора, без электроснабжения временно остаются 457 населенных пунктов области, отключение затронуло более 600 тыс. абонентов.

"На месте работают энергетики и сотрудники МЧС России по Запорожской области. Возгорания ликвидированы в оперативном режиме, бригады ГУП "Таврия-Энерго" и ПАО "Россети" приступили к восстановительным работам", - добавил Балицкий.

По его словам, социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, генераторы обеспечивают водоснабжение и работу критической инфраструктуры.