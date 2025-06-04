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Брянские власти выплатят семьям погибших при обрушении моста по 1,5 млн рублей

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз в среду на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщил о размере выплат семьям погибших и пострадавшим при обрушении моста в регионе.

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"В Брянской области были приняты меры поддержки для мирных жителей, которые подвергаются атакам, теряют жизни, получают ранения. Семья, потерявшая близкого человека, получает по 1,5 млн рублей, кто получил тяжелую травму – по 600 тыс. рублей, легкие и средние травмы – по 300 тыс. рублей. Все пострадавшие (при обрушении моста - ИФ) получат данные выплаты", - сказал Богомаз.

В ночь на 1 июня в Брянской области обрушился автомобильный мост, под которым проезжал пассажирский поезд "Климов-Москва", в результате чего с рельсов сошли четыре вагона с локомотивом. По последним данным, известно о семи погибших и 69 пострадавших. В СКР по факту произошедшего заведено уголовное дело.

Хроника 01 – 04 июня 2025 годаОбрушение моста на поезд в Брянской области
Брянская область Александр Богомаз
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