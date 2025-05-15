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Генсек НАТО недоволен уровнем российской делегации в Стамбуле

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Россию на переговорах с Украиной в Стамбуле представляет делегация недостаточно высокого уровня, заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции после неформальной встречи глав МИД альянса в Анталье.

"Россия отправила делегацию низкого уровня", - констатировал он.

Прямые российско-украинские переговоры должны начаться в Стамбуле во второй половине дня.

Российскую делегацию на переговорах России и Украины в Турции возглавляет помощник президента Владимир Мединский, который уже руководил группой российский переговорщиков в Стамбуле весной 2022 года.

В делегацию также вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

По данным СМИ, в состав украинской делегации войдут глава офиса Зеленского Андрей Ермак, замглавы офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Украины Андрей Сибига.

Владимир Мединский МИД Марк Рютте НАТО Стамбул Украина
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