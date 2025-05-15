Генсек НАТО недоволен уровнем российской делегации в Стамбуле
Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Россию на переговорах с Украиной в Стамбуле представляет делегация недостаточно высокого уровня, заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции после неформальной встречи глав МИД альянса в Анталье.
"Россия отправила делегацию низкого уровня", - констатировал он.
Прямые российско-украинские переговоры должны начаться в Стамбуле во второй половине дня.
Российскую делегацию на переговорах России и Украины в Турции возглавляет помощник президента Владимир Мединский, который уже руководил группой российский переговорщиков в Стамбуле весной 2022 года.
В делегацию также вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
По данным СМИ, в состав украинской делегации войдут глава офиса Зеленского Андрей Ермак, замглавы офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Украины Андрей Сибига.