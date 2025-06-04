Денежная масса в России в мае выросла на 0,7%, годовой темп увеличился до 15,4%

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в России в мае 2025 года увеличилась на 0,7%, до 118,4 трлн рублей на 1 июня, после роста в апреле на 0,9%, сообщает сайт Банка России на основе оперативных данных о динамике денежных агрегатов.

Годовой темп прироста денежной массы на 1 июня составил 15,4% после 14% на 1 мая и 17% на 1 апреля.

ЦБ отмечает, что снижение годовых темпов прироста денежных агрегатов в апреле (на 1 мая 2025 года) до 14,0% было отчасти связано с высоким уровнем М2 и широкой денежной массы (М2Х) годом ранее в связи с нестандартной динамикой бюджетных операций в апреле 2024 года из-за переноса налоговых выплат с конца апреля на первые рабочие дни мая 2024 года. С учетом этого, динамику годовых приростов более объективно отражает сопоставление их значений за май со значениями за март, которое демонстрирует дальнейшее постепенное замедление годовых темпов роста всех денежных агрегатов.

Широкая денежная масса с исключением валютной переоценки в мае увеличилась на 0,8% после роста на 0,9% в апреле. Годовой темп ее прироста на 1 июня составил 12,7%, ускорившись по сравнению с 11,7% на 1 мая, снизившись по сравнению с 13,8% на 1 апреля.

ЦБ отмечает, что депозиты домашних хозяйств в рублях продолжают вносить основной вклад в годовой темп прироста денежного агрегата М2Х: на 1 июня он составил 10,4 процентного пункта (п.п.). Вклад рублевых депозитов организаций в годовой темп прироста М2Х в мае увеличился до 3,4 п.п.

Объем наличных денег в обращении (М0) в мае снизился (-0,2%) после увеличения на 0,9% в апреле. В годовом сопоставлении на 1 июня их объем продолжил сокращаться - на 1,5% после снижения в апреле на 1,2%.

Темп прироста срочных рублевых депозитов в мае снизился до 0,5%. Годовой темп прироста также становился меньше, но продолжал оставаться на высоком уровне (37,1%) в условиях сохранения привлекательности сбережений в банковских вкладах.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (это наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.

Широкая денежная масса включает наряду с агрегатом М2 все виды депозитов в иностранной валюте, депозитные и сберегательные сертификаты.