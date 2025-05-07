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Денежная масса в России в апреле выросла на 1,1%

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в России в апреле 2025 года увеличилась на 1,1%, до 117,8 трлн рублей на 1 мая, после снижения в марте на 1%, сообщается в информации на сайте ЦБ, подготовленной на основе оперативных данных о динамике денежных агрегатов.

Годовой темп прироста денежной массы на 1 мая уменьшился до 14,2% с 17% на 1 апреля.

Широкая денежная масса с исключением валютной переоценки в апреле увеличилась на 0,9% после уменьшения в марте на 1,2%. Годовой темп ее прироста за апрель уменьшился до 11,7% с 13,8%.

ЦБ отмечает, что депозиты домашних хозяйств в рублях продолжают вносить основной вклад в годовой темп прироста денежного агрегата М2Х (широкая денежная масса) - на 1 мая он составил 11,4 процентного пункта (п.п.). Вклад рублевых депозитов организаций в годовой темп прироста М2Х в апреле снизился до 1,3 п.п.

Темп прироста срочных рублевых депозитов в апреле увеличился до 1,8%. Годовой темп прироста снижался, но продолжал оставаться на высоком уровне (39,1%) в условиях сохранения привлекательности сбережений в банковских вкладах.

Объем наличных денег в обращении (М0) за апрель вырос на 0,8% после снижения в марте на 1,4%, в годовом сопоставлении на 1 мая их объем продолжил сокращаться (-1,2%) после снижения на 1 апреля на 1,4%.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (это наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.

Широкая денежная масса включает наряду с агрегатом М2 все виды депозитов в иностранной валюте, депозитные и сберегательные сертификаты.

Банк России ЦБ РФ
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