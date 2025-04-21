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Денежная масса в РФ в марте сократилась на 1%, годовой темп роста снизился до 17%

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в РФ в марте 2025 года уменьшилась на 1 трлн 192,0 млрд рублей, или на 1,0%, до 116 трлн 505,6 млрд рублей после роста в феврале на 1,0%, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.

При этом годовой темп прироста денежной массы на 1 апреля снизился до 17,0% (минимум с 1 июля 2022 года) с 18,4% на 1 марта.

Наличные деньги в обращении (М0) за март сократились на 238,5 млрд рублей, или на 1,4%, до 16 трлн 396,8 млрд рублей после снижения в феврале на 1,0%.

В годовом сопоставлении на 1 апреля объем наличных снизился на 1,4% после снижения на 0,4% на 1 марта.

Доля наличных денег в денежной массе на 1 апреля осталась на абсолютно минимальном уровне 14,1%, как и месяцем ранее.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (это наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.

ЦБ РФ Банк России
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