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Денежная масса в РФ в феврале выросла на 1,2%, годовой темп снизился до 18,7%

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в РФ в феврале 2025 года возросла на 1,2% до 118,0 трлн рублей на 1 марта, после снижения в январе на 0,6. Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ, информация подготовлена на основе оперативных данных о динамике денежных агрегатов.

При этом годовой темп прироста денежной массы на 1 марта 2025 года уменьшился до 18,7% с 19,2% на 1 февраля.

Широкая денежная масса с исключением валютной переоценки в феврале выросла также на 1,2% после снижения в январе на 0,1%. Годовой темп ее прироста за январь уменьшился до 15,3% с 15,5%.

ЦБ отмечает, что депозиты домашних хозяйств в рублях продолжают вносить основной вклад в годовой темп прироста денежного агрегата М2Х (широкая денежная масса) - на 1 марта 2025 года он составил 11,6 процентного пункта (п.п.). Вклад рублевых депозитов организаций в годовой темп прироста М2Х в феврале увеличился до 4,9 п.п.

Высокие процентные ставки по банковским вкладам продолжили поддерживать спрос домашних хозяйств на срочные рублевые депозиты. Ежемесячный темп их прироста в феврале составил 1,9%. Годовой темп прироста срочных рублевых депозитов домашних хозяйств продолжал оставаться на высоком уровне (42,5%).

Наличные деньги в обращении (М0) за февраль сократились на 1,0% после сокращения в январе на 2,7%, в годовом сопоставлении на 1 марта 2025 года их объем снизился на 0,4%, месяцем ранее годовые темпы были положительными (0,3%).

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (это наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.

Широкая денежная масса включает наряду с агрегатом М2 все виды депозитов в иностранной валюте, депозитные и сберегательные сертификаты.

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