В Запорожской области электросетевая инфраструктура сильно повреждена после атаки БПЛА

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Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Объекты электросетевой инфраструктуры Запорожской области получили значительные повреждения после массированной атаки украинских БПЛА на регион, сообщила пресс-служба министерства энергетики области.

"В результате объекты электросетевой инфраструктуры получили значительные повреждения. На большей части территории Запорожской области зафиксированы перебои в электроснабжении", - говорится в сообщении.

Сейчас ведутся работы по восстановлению энергетической инфраструктуры, планы и детали в ведомстве обещали представить позднее.

Массированная атака БПЛА ВСУ на Запорожскую и Херсонскую область прошла в ночь на 5 июня. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий поздно вечером в среду сообщил, что ряд населенных пунктов осталось без электроснабжения. Пострадал один человек - жительница Мелитополя 1948 года рождения, она госпитализирована.

В Херсонской области без электричества остались больше 120 тысяч человек в 192 населенных пунктах - после атак дронов обесточена подстанция 150 кВ "Новотроицкое", сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.