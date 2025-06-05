Поиск

В Запорожской области электросетевая инфраструктура сильно повреждена после атаки БПЛА

В Запорожской области электросетевая инфраструктура сильно повреждена после атаки БПЛА
Архивное фото
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Объекты электросетевой инфраструктуры Запорожской области получили значительные повреждения после массированной атаки украинских БПЛА на регион, сообщила пресс-служба министерства энергетики области.

"В результате объекты электросетевой инфраструктуры получили значительные повреждения. На большей части территории Запорожской области зафиксированы перебои в электроснабжении", - говорится в сообщении.

Сейчас ведутся работы по восстановлению энергетической инфраструктуры, планы и детали в ведомстве обещали представить позднее.

Массированная атака БПЛА ВСУ на Запорожскую и Херсонскую область прошла в ночь на 5 июня. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий поздно вечером в среду сообщил, что ряд населенных пунктов осталось без электроснабжения. Пострадал один человек - жительница Мелитополя 1948 года рождения, она госпитализирована.

В Херсонской области без электричества остались больше 120 тысяч человек в 192 населенных пунктах - после атак дронов обесточена подстанция 150 кВ "Новотроицкое", сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Владимир Сальдо Евгений Балицкий Запорожская область Херсонская область Минэнерго
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Информация об адресах бомбоубежищ появится на "Госуслугах"

ФСБ обвинила нежелательный Oxford Russia Fund в вербовке преподавателей вузов

ФСБ посоветовала дружественным России странам купировать работу Британского совета

Генпрокуратура признала нежелательным Британский совет

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2
Военная операция на Украине

Беспилотники атакуют Запорожскую область, ряд населенных пунктов остались без электричества

Военная операция на Украине

Аварийное отключение электроэнергии произошло в ряде районов Херсонской области

В Кремле напомнили, что Россия согласилась только на переговоры с украинской делегацией

Путин и Трамп обсудили перспективы восстановления сотрудничества России и США

Путин подробно рассказал Трампу об атаках Украины на гражданские объекты в России

Путин подробно рассказал Трампу об атаках Украины на гражданские объекты в России
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6493 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области35 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2284 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });