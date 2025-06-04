Аварийное отключение электроэнергии произошло в ряде районов Херсонской области

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Электроснабжение Херсонской области частично нарушено в результате аварийного отключения, сообщил в среду губернатор региона Владимир Сальдо.

"В Геническом муниципальном округе и ряде близлежащих районов произошло аварийное отключение электроэнергии. Причины уточняются", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Ранее Сальдо сообщил о том, что регион обстреляли кассетными боеприпасами, повреждено несколько домов. Кроме того, идет массированная атака беспилотников ВСУ на область.

В ночь на вторник электроснабжение Херсонской области было нарушено из-за атаки БПЛА, без света оставались более 200 тыс. человек. К вечеру вторника электроснабжение восстановили.

В этот же день после обстрела была обесточена Запорожская область. 3 июня электроснабжение региона восстановили, но утром 4 июня после атаки БПЛА подача электричества была снова ограничена