В Думе заявили, что Мерц, поддерживая Зеленского, втягивает Германию в конфликт с РФ

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков назвал важным обращение главы палаты Вячеслава Володина к немецким парламентариям из-за циничных заявлений канцлера ФРГ Фридриха Мерца в США; поддержкой Владимира Зеленского Германия втягивает свою страну в конфликт с Россией.

"Сегодня новый канцлер ФРГ Мерц, поддерживая неонацистский режим Зеленского, втягивает Германию в военный конфликт с Россией", - сказал Жуков журналистам в субботу.

По его словам, "нельзя переписывать историю как бы кому этого не хотелось; общеизвестный факт, что именно СССР понес наибольшие потери во Второй Мировой войне и внес решающий вклад в разгром нацистской Германии".

"В этой связи очень важно обращение председателя Государственной Думы Вячеслава Володина президенту Бундестага ФРГ и лидерам пяти политических фракций парламента Германии", - отметил Жуков.

Он выразил надежду, что "парламентарии Германии сделают все, чтобы не допустить повторения истории и не допустить столкновения между нашими странами".

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников считает "циничным и бессовестным", что Мерц "забыл" упомянуть истинных освободителей Европы от фашизма. "Это глупая, но осознанная ошибка немца, просящего денег для террористического украинского режима", - сказал Калашников журналистам.

Он отметил, что в обращении в Бундестаг Володин напомнил, что на стенах Рейхстага "подписались" наши прадеды и деды, а сегодня их потомки героически борются с неофашистами, выполняя задачи специальной военной операции.

"Мы знаем, что победим, а поддерживающим террористов и неонацистов верхушкам некоторых стран пора бы подумать о своей судьбе", - добавил председатель комитета.

Накануне Володин направил официальное обращение президенту Бундестага ФРГ, а также лидерам пяти политических фракций парламента Германии. Отмечается, что поводом послужили "циничные заявления канцлера ФРГ, озвученные им в США".

"Мерц, говоря об итогах Второй Мировой войны, исказил историю победы над нацизмом. Кроме того, канцлер Германии высказался в поддержку киевского режима, который, по его словам, "атакует на территории России только военные объекты", - сказал, комментируя обращение, Володин.