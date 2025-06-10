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Глава Пентагона анонсировал сокращение бюджета на вооружения для Киева в 2026 году

Глава Пентагона анонсировал сокращение бюджета на вооружения для Киева в 2026 году
Глава Минобороны США Пит Хегсет
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В 2026 году Вашингтон намерен сократить бюджет на закупки вооружений для Киева, заявил в Палате представителей Конгресса глава Минобороны США Пит Хегсет.

"В бюджете есть сокращение на это", - сказал он, отвечая на вопросы конгрессменов о будущих поставках вооружений на Украину.

По словам Хегсета, "нынешняя администрация смотрит на этот конфликт совершенно иначе".

"Мы считаем, что мирное соглашение через переговоры - лучшее решение в интересах обеих сторон и нашего государства, особенно учитывая противоречивые тенденции во всем мире", - подчеркнул глава Пентагона.

Начиная с февраля 2022 года США предоставили Украине военную помощь на сумму более $66 млрд.

Пентагон США Пит Хегсет Украина Минобороны Конгресс
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