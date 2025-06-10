Глава Пентагона анонсировал сокращение бюджета на вооружения для Киева в 2026 году
Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В 2026 году Вашингтон намерен сократить бюджет на закупки вооружений для Киева, заявил в Палате представителей Конгресса глава Минобороны США Пит Хегсет.
"В бюджете есть сокращение на это", - сказал он, отвечая на вопросы конгрессменов о будущих поставках вооружений на Украину.
По словам Хегсета, "нынешняя администрация смотрит на этот конфликт совершенно иначе".
"Мы считаем, что мирное соглашение через переговоры - лучшее решение в интересах обеих сторон и нашего государства, особенно учитывая противоречивые тенденции во всем мире", - подчеркнул глава Пентагона.
Начиная с февраля 2022 года США предоставили Украине военную помощь на сумму более $66 млрд.