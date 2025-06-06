Поиск

В Кремле негативно оценили слова Мерца о роли США в освобождении Германии от нацизма

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Кремле негативно отреагировали на то, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц не упомянул роль СССР в освобождении Германии от нацизма в ходе пресс-конференции в Белом доме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Негативно", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что Мерц в ходе совместной пресс-конференции с американским президентом Дональдом Трампом заявил, что США освободили Германию от нацизма, но не упомянул при этом вклад СССР.

Дмитрий Песков СССР США ФРГ Фридрих Мерц Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд временно заблокировал запрет Трампа на приём иностранных студентов в Гарвард

Суд временно заблокировал запрет Трампа на приём иностранных студентов в Гарвард

Минобороны заявило о массированном ударе по целям на Украине в ответ на теракты

Словакия продолжит поиск вариантов поставки СПГ через Италию

В Евросоюзе задумались о включении России в "серый список" по отмыванию

В Евросоюзе задумались о включении России в "серый список" по отмыванию

Что случилось этой ночью: пятница, 6 июня

Фондовые индексы США снизились, акции Tesla упали на 14%

Фондовые индексы США снизились, акции Tesla упали на 14%

В NASA заявили, что спор с Трампа с Маском не отразится на выполнении поставленных задач

Израиль не нанесет удар по Ирану до провала американо-иранских переговоров

Израиль не нанесет удар по Ирану до провала американо-иранских переговоров

Маск выступил за импичмент Трампа

Маск выступил за импичмент Трампа

Трамп раскритиковал Маска за несогласие с проектом бюджета США

Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6501 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2287 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области35 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });