В Кремле негативно оценили слова Мерца о роли США в освобождении Германии от нацизма

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Кремле негативно отреагировали на то, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц не упомянул роль СССР в освобождении Германии от нацизма в ходе пресс-конференции в Белом доме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Негативно", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что Мерц в ходе совместной пресс-конференции с американским президентом Дональдом Трампом заявил, что США освободили Германию от нацизма, но не упомянул при этом вклад СССР.