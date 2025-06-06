Володин заявил, что парламенты Европы должны осознать ответственность за действия Зеленского

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламенты европейских государств должны осознать свою ответственность за действия президента Украины Владимира Зеленского, которые приводят к гибели мирных жителей.

"Парламенты европейских государств должны осознать свою ответственность за действия Зеленского. Которые он предпринимает во многом с их одобрения или молчаливого согласия", - написал Володин в своем телеграм-канале в пятницу.

По его словам, "утративший легитимность Зеленский, борясь за личную власть, сделал терроризм государственной идеологией киевского режима".

"Он несет персональную ответственность за теракты, которые приводят к гибели мирных жителей", - считает спикер Госдумы.

По его мнению, "Зеленскому не нужен мир, он не думает о гражданах Украины, о будущем страны".

"За гибель мирных граждан ответить придется", - добавил Володин.