Мерц предложил Трампу обсудить усиление давления на РФ

Трамп недоволен эскалацией на Украине, но надеется на успех урегулирования

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в четверг заявил, что рассчитывает обсудить с президентом США Дональдом Трампом активизацию "давления" на Россию с тем, чтобы добиться урегулирования на Украине.

"Америка снова находится в важном положении в том, чтобы сделать что-то, чтобы положить конец этой войне. Давайте поговорим, что мы можем сделать вместе", - сказал Мерц во время общения с Трампом.

"Вы знаете, что мы оказываем поддержку Украине и добиваемся большего давления на Россию. (...) Мы должны поговорить об этом", - продолжил канцлер Германии.

Трамп сказал в ответ: "И мы поговорим об этом".

Президент США в четверг выразил недовольство тем, как развивается ситуация на Украине, но отметил, что надеется на успешное урегулирование конфликта.

"Мы получили новости, что будут боевые действия. Кое-что произошло несколько дней назад, и теперь они дают ответ, и так все идет. Это не хорошо", - сказал Трамп журналистам в Белом доме во время встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

"Я недоволен", - добавил американский лидер.

"Но я думаю, что в конечном счете мы добьемся успеха и остановим кровопролитие", - добавил он.

Он отметил, что много раз разговаривал с Мерцем по телефону, в частности, обсуждая конфликт между Россией и Украиной.

Отвечая на вопрос журналиста о том, не считает ли он, что Россия не относится всерьез к процессу украинского урегулирования, Трамп отметил: "Нет, не думаю, что они играют в какие-то игры".