В Кремле считают, что НАТО тратит деньги на защиту от мнимых угроз от России

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - НАТО тратит деньги европейских налогоплательщиков для купирования несуществующей угрозы от России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Вы видите, что сейчас Североатлантический альянс, сбросив все маски, всячески демонстрирует свою сущность как инструмента агрессии и конфронтации. Именно таким инструментом является Североатлантический альянс. Это не инструмент поддержания стабильности и безопасности на континенте, это инструмент, созданный для конфронтации и сохранявший до сих пор завуалированно свою сущность. Сейчас он свою сущность показывает наяву, что называется", - сказал он комментируя планы генсека НАТО Марка Рютте призвать альянс к увеличению расходов на противовоздушную и противоракетную оборону на 400%.

"Речь идет о том, что европейские налогоплательщики тратят свои деньги для купирования некой угрозы, которая, как они говорят, исходит от нашей страны. Это ничто иное как эфемерная угроза. Если правительства европейских стран-членов Североатлантического альянса хотят так поступать со своими налогоплательщиками, ну, они будут это делать", - сказал Песков.

"Так или иначе России придется реагировать на такие экспансионистские и агрессивные действия со стороны НАТО и стран - членов НАТО, новых членов НАТО, хорошо известных нам, которые находятся в непосредственной близости от наших границ", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности размещения российских ракет в уязвимых с точки зрения безопасности регионах мира после окончания действия моратория России на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

По словам Пескова, в такой ситуации Россия оставит за собой "свободу действий".

"Конечно, в какой-то момент, когда уже ничего не будет ограничивать наши действия, мы эту свободу действий за собой оставим", - пояснил пресс-секретарь президента.