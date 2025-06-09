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Генсек НАТО считает, что альянсу нужно усилить ПВО на 400%

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Страны-члены НАТО должны в значительной мере нарастить возможности в сфере ПВО, сообщает телеканал Sky News, получивший текст выступления генсека альянса Марка Рютте в "Королевском институте международных отношений" (признан в РФ нежелательным) в Лондоне.

Ожидается, что позже в понедельник Рютте выступит с речью, в которой заявит о необходимости "квантового скачка в коллективной обороне" НАТО, в частности, призовет "увеличить на 400% противовоздушную и противоракетную оборону".

Кроме того, генсек НАТО заявит, что альянсу нужны "тысячи единиц бронетехники и танков, миллионы артиллерийских снарядов". Вместе с тем, по его мнению, НАТО следует "удвоить вспомогательные возможности, такие как логистика, поставки, транспортировка и медицинская помощь".

Он отметил, что ввиду растущих угроз НАТО необходимо быть "более сильным, справедливым и смертоносным альянсом".

Планируется, что в понедельник Рютте проведет переговоры с премьером Великобритании Киром Стармером.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Североатлантический альянс требует от европейских стран нарастить возможности сил ПВО наземного базирования в пять раз. При этом, отмечалось, что по замыслу НАТО не каждая отдельная страна должна нарастить свой потенциал в пять раз, а этот показатель является совокупным для европейских союзников по НАТО. Информации о конкретных сроках достижения этой цели не приводилось.

НАТО Марк Рютте
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