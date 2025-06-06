Мерц после переговоров с Трампом выразил уверенность, что США не выйдут из НАТО

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Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил в пятницу, что после переговоров с президентом США Дональдом Трампом убедился, что Вашингтон не планирует выходить из НАТО.

"На вопрос, намерены ли вы покинуть НАТО? Я могу сказать, что ответ был решительно отрицательным", - приводят европейские СМИ слова Мерца.

"У меня нет сомнений, что американцы останутся лояльными НАТО теперь, когда мы все заявили, что мы сделаем больше для альянса", - сказал он, имея в виду наращивание расходов стран-членов альянса на оборону.

Накануне Трамп и Мерц провели переговоры в Вашингтоне.

Ранее Трамп неоднократно критиковал союзников по НАТО, считая, что они выделяют мало средств на оборону.