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Министры обороны НАТО подписали декларацию о безопасности Балтийского моря

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Министры обороны НАТО в ходе встречи в Брюсселе подписали декларацию о безопасности Балтийского моря, сообщила в четверг пресс-служба Минобороны Литвы.

"Подписана совместная декларация о безопасности Балтийского моря, в которой подтверждается приверженность сторон укреплению безопасности Балтийского моря", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что, согласно документу, это будет обеспечиваться "посредством более тесного сотрудничества НАТО и ЕС, скоординированного обмена информацией и сдерживания враждебной деятельности в регионе".

"С приближением саммита НАТО в Гааге будут разрабатываться действия НАТО в области безопасности Балтийского моря и обсуждаться меры по защите критической подводной инфраструктуры", - добавили в ведомстве.


НАТО Брюссель Балтийское море
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