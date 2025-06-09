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Генсек НАТО заявил, что альянсу нужны миллионы артснарядов

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны альянса должны нарастить свои бронетанковые силы на тысячи единиц техники, пополнить арсеналы миллионами артиллерийских снарядов.

"Нашим вооруженным силам также нужны тысячи единиц бронетехники и танков, миллионы артиллерийских снарядов. Мы должны удвоить наше материальное обеспечение - логистику, снабжение, транспорт, медицинcкое обеспечение", - сказал он, выступая в лондонском аналитическом центре Chatham House.

Он продолжил, что страны НАТО будут приобретать новые корабли и самолеты, и в частности, должны закупить 700 истребителей-бомбардировщиков F-35. Также речь пойдет о закупках беспилотников и дальнобойных ракет. Рютте повторил, что ПВО надо усилить на 400%.

Он напомнил, что на прошлой неделе главы Минобороны стран НАТО договорились о новых показателях по укреплению оборонного потенциала альянса. Точные детали этих договоренностей засекречены.

Также Рютте заявил, что НАТО направит больше средств на защиту от кибератак и саботажа, займется совершенствованием транспортной инфраструктуры на территории альянса.

Марк Рютте Минобороны НАТО F-35 ПВО
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