Семьям погибших и пострадавшим в терактах в Брянской и Курской областях выделят 88 млн руб.

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ установило суммы компенсационных выплат пострадавшим в результате террористических актов на железнодорожном транспорте в Брянской и Курской областях.

Соответствующее распоряжение опубликовано 9 июня на сайте правовой информации российского кабмина.

Согласно документу, единовременная помощь членам семей погибших граждан составит 1 млн 567 тыс. рублей; гражданам, получившим тяжелые и средние поражения здоровья - в размере 627 тыс. рублей, и легкие поражения - 313,5 тыс. рублей.

Сумма порядка 88,1 млн рублей будет направлена МЧС России из резервного фонда правительства РФ для их перечисления в бюджеты Курской и Брянской областей.

В свою очередь, правительствам регионов поручено предоставить в МЧС для получения единовременного пособия списки погибших и пострадавших в результате терактов.

В ночь на 1 июня в Брянской области обрушился автомобильный мост, под которым проезжал пассажирский поезд, направлявшийся из Климова в Москву. В результате с рельсов сошли четыре вагона с локомотивом. Семь человек погибли, несколько десятков пострадали.

Спустя несколько часов произошел подрыв железнодорожного моста в Железногорском районе Курской области во время движения по нему грузового состава. Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу. В результате пострадали машинист и два его помощника.

Оба происшествия расследуются по статье о теракте.