Против зампреда "Яблока" Шлосберга возбудили уголовное дело о дискредитации ВС РФ

Лев Шлосберг Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело в отношении зампредседателя партии "Яблоко" Льва Шлосберга (16 июня 2023 года включен в реестр иностранных агентов) о повторной дискредитации ВС РФ, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

"Утром 10 июня прошел обыск в квартире заместителя председателя партии "Яблоко" Льва Шлосберга и его жены Жанны. Силовики также обыскали квартиру 96-летнего отца политика Марка Наумовича Шлосберга и офис псковского "Яблока". Изъята вся техника", - говорится в сообщении.

Шлосберг находится в следственной части УМВД и ждет допроса.

По версии следствия, 12 января Шлосберг совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ, путём размещения видеозаписи в Одноклассниках.

Речь идет о ролике с дебатами между Шлосбергом и историком Юрием Пивоваровым (включен в реестр иноагентов), которые проходили на канале "Живой гвоздь". Шлосберг настаивает, что он не размещал этот ролик и не администрирует эту страницу.

Уголовное дело квалифицировано по ч.1 ст.280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ).

Суд дважды штрафовал Шлосберга по административной статье о дискредитации армии.

Ранее было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах), Шлосбергу было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По версии следствия, Шлосберг в 2024 году дважды привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах. Несмотря на это, в период с 12 мая по 31 июля 2024 года он вновь разместил несколько видеоматериалов на администрируемой им странице в социальной сети "ВКонтакте" без указания на то, что они созданы и распространены иноагентом.