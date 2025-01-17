Зампреду "Яблока" Льву Шлосбергу выдали подписку о невыезде

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Заместителю председателя партии "Яблоко" Льву Шлосбергу (16 июня 2023 года включен в реестр иностранных агентов) предъявлено обвинение в нарушении российского законодательства об иностранных агентах и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба СУ СКР по Псковской области .

По версии следствия, Шлосберг, будучи неоднократно привлеченным к административной ответственности за нарушение российского законодательства об иностранных агентах, повторно осуществил публичное распространение материалов без указания на то, что они созданы или распространены иноагентом.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах), фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось об обысках в квартире Шлосберга в Пскове.

Шлосберг разместил в сети видео без маркировки иноагента. В 2024 году он дважды привлекался к административной ответственности из-за этого правонарушения, третье нарушение грозит уголовной ответственностью.