Группу украинских военнослужащих осудили за терроризм в курском приграничье

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Российский суд вынес обвинительные приговоры нескольким военнослужащим вооруженных формирований Украины, признав их виновными в преступлениях в Курской области, сообщает Следственный комитет РФ в своем телеграм-канале в пятницу.

В частности, три бойца 17-й отдельной танковой бригады ВФУ Василий Моисей, Степан Кобелюк и Александр Дмитриев получили от 15,5 до 16 лет лишения свободы. Первые три года они будут отбывать в тюрьме, остальную часть наказания - в колонии строгого режима, говорится в сообщении.

Суд установил, что в сентябре-октябре 2024 года обвиняемые незаконно вторглись на территорию Кореневского района Курской области. "Находясь в районе села Ольговка, (...) они оборудовали наблюдательно-огневые позиции, запугивали местных жителей, препятствовали эвакуации мирных граждан, а также неоднократно открывали огонь по российским военнослужащим и гражданскому населению", - информирует СКР.

9 октября 2024 года в ходе боевых действий Моисей, Кобелюк и Дмитриев были задержаны военнослужащими ВС РФ. До вынесения приговора они содержались под стражей.

Кроме того, суд приговорил солдата 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины Андрея Журбу к 16 годам лишения свободы: из них четырt года он проведет в тюрьме, остальные - в колонии строгого режима.

Установлено, что 8 августа 2024 года бригада ВФУ, где служил обвиняемый, незаконно вторглась на территорию Российской Федерации. Находясь в хуторе Олешня Суджанского района Курской области, Журба минировал дороги, а также, угрожая применением оружия, препятствовал эвакуации гражданского населения.

В ходе боевых действий он был задержан и передан российскому следствию, говорится в сообщении.

Все осужденные признаны виновным в совершении террористических актов (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).