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Суд оштрафовал Apple и WhatsApp на миллионы рублей

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал компанию Apple Distribution International виновной в пропаганде движения ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в России), сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением судьи компании Apple Distribution International Ltd назначено административное наказание в виде штрафа на общую сумму в размере 6 млн рублей", - сказали в суде.

Apple признана виновной по двум протоколам, составленным по статье 6.21 КоАП (пропаганда ЛГБТ).

Также за отказ удалить запрещенный контент (ч.2 ст.13.41 КоАП) на 3,5 млн рублей оштрафован мессенджер WhatsApp. Претензии Роскомнадзора к сервису связаны с распространением в чатах мессенджера информации о продаже алкоголя.

Apple WhatsApp ЛГБТ Роскомнадзор Таганский суд Apple Distribution International
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