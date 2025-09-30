Apple оштрафована на 7 млн рублей за нарушение законодательства РФ

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал компанию Apple виновной в нарушении законодательства РФ, сообщила во вторник пресс-служба суда.

"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Apple Distribution International Ltd. назначено административное наказание в виде штрафа в размере 7 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, компания признана виновной в совершении двух административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (Неудаление информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ).

Российские суды ранее неоднократно штрафовали Apple за различные правонарушения, в том числе неудаление запрещенной в РФ информации.

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Google, Apple, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok, фонд Wikimedia - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента. Такие дела, в частности, связаны с неудалением компаниями информации о пропаганде наркотиков, формах самоубийств, а также недостоверной информации о специальной военной операции РФ на Украине.