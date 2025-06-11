Поиск

Бывший замглавы Минтранса Токарев приговорен к восьми годам колонии

Суд признал его виновным в растрате 423 млн рублей

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы приговорил бывшего замглавы Минтранса Владимира Токарева к восьми годам колонии общего режима по делу о растрате более 423 млн рублей, выделенных на строительство железнодорожной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе суда.

К такому же сроку суд приговорил другого фигуранта этого дела - руководителя группы компаний "ГлавСтройИнвест" Александра Иванова.

Также суд удовлетворил иск представителя потерпевшего в полном объеме.

Токарев и Иванов признаны виновными по ч.4 ст.160 УК (растрата вверенного имущества, совершенная с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

Как сообщила прокуратура Москвы, в 2016 году Токарев, будучи руководителем ООО "Спецтрансстрой", в‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ступил в сговор с бенефициаром ООО "Главстройинвест" Ивановым для хищения средств, выделенных по договору подряда на строительство объекта железнодорожной инфраструктуры.

"После поступления на банковские счета подрядной организации ООО "Спецтрансстрой" авансовых платежей, сообщники распорядились ими по своему усмотрению, перечислив подконтрольным контрагентам. С целью сокрытия следов преступления сообщники организовали возврат от субподрядной организации ООО "Главстройинвест" подрядчику части денежных средств и частичное выполнение работы на сумму более 200 млн рублей, также изготовили акты о стоимости выполненных работ, содержащие ложные сведения, не соответствующие договорной и проектно-сметной документации", - говорится в сообщении.

Таким образом, отметили в прокуратуре, разница между суммой перечисленных на выполнение работ денежных средств с учетом возвращенных и стоимостью выполненных работы превысила 423 млн рублей.

Минтранс прокуратура Москвы Владимир Токарев Александр Иванов Басманный суд ГлавСтройИнвест
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Экс-глава ФБК Леонид Волков заочно приговорен к 18 годам колонии за экстремизм

Кремль не ждет стабилизации мировых рынков после снижения потолка цен на нефть из РФ

Кремль не ждет стабилизации мировых рынков после снижения потолка цен на нефть из РФ

ЦИК решил отложить выборы в некоторых муниципальных образований Курской области

Турбизнесу посоветовали не ждать роста перевозок самолетами и поездами в ближайшие годы

Турбизнесу посоветовали не ждать роста перевозок самолетами и поездами в ближайшие годы

Колокольцев предложил депортировать не приносящих пользу обществу нелегалов

Колокольцев предложил депортировать не приносящих пользу обществу нелегалов

ФАС разрешила компании "Гермес" приобрести 65% юрлиц гипермаркетов OBI

Мединский заявил, что Россия нацелена на мир на Украине

Минпромторг предложил при поставках в ритейл фиксировать вилку цен на овощи борщевого набора

Минпромторг предложил при поставках в ритейл фиксировать вилку цен на овощи борщевого набора

Рябков заявил, что атаки ВСУ на аэродромы не нанесли ощутимого ущерба ядерному потенциалу РФ

Ростовская область ввела режим ЧС в 10 районах из-за засухи

Ростовская область ввела режим ЧС в 10 районах из-за засухи
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6537 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });