Бывший замглавы Минтранса Токарев приговорен к восьми годам колонии

Суд признал его виновным в растрате 423 млн рублей

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы приговорил бывшего замглавы Минтранса Владимира Токарева к восьми годам колонии общего режима по делу о растрате более 423 млн рублей, выделенных на строительство железнодорожной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе суда.

К такому же сроку суд приговорил другого фигуранта этого дела - руководителя группы компаний "ГлавСтройИнвест" Александра Иванова.

Также суд удовлетворил иск представителя потерпевшего в полном объеме.

Токарев и Иванов признаны виновными по ч.4 ст.160 УК (растрата вверенного имущества, совершенная с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

Как сообщила прокуратура Москвы, в 2016 году Токарев, будучи руководителем ООО "Спецтрансстрой", в‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ступил в сговор с бенефициаром ООО "Главстройинвест" Ивановым для хищения средств, выделенных по договору подряда на строительство объекта железнодорожной инфраструктуры.

"После поступления на банковские счета подрядной организации ООО "Спецтрансстрой" авансовых платежей, сообщники распорядились ими по своему усмотрению, перечислив подконтрольным контрагентам. С целью сокрытия следов преступления сообщники организовали возврат от субподрядной организации ООО "Главстройинвест" подрядчику части денежных средств и частичное выполнение работы на сумму более 200 млн рублей, также изготовили акты о стоимости выполненных работ, содержащие ложные сведения, не соответствующие договорной и проектно-сметной документации", - говорится в сообщении.

Таким образом, отметили в прокуратуре, разница между суммой перечисленных на выполнение работ денежных средств с учетом возвращенных и стоимостью выполненных работы превысила 423 млн рублей.