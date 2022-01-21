Суд в Москве арестовал замглавы Минтранса Токарева по делу о мошенничестве

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Хорошевский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест заместителя главы министерства транспорта России Владимира Токарева, сообщили "Интерфаксу" в суде в пятницу.

Срок ареста - до 18 марта. Токареву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве в составе группы лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ). О его задержании стало известно в минувшую среду.

По версии следствия, с 2016 по 2018 год Токарев, будучи первым заместителем генерального директора компании "СпецТрансСтрой", с целью хищения ее денежных средств вовлек в противоправную деятельность ряд лиц из числа руководства предприятия, а также компании "Главстройинвест" и иных аффилированных организаций.

Как указывало следствие, кроме Токарева в деле есть и другие фигуранты.