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Источник сообщил о допросе замглавы Минтранса РФ Токарева

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Замминистра транспорта РФ Владимир Токарев доставлен в полицию для допроса в рамках расследования уголовного дела, сообщил в среду "Интерфаксу" информированный источник.

"В настоящее время с Токаревым проводятся следственные действия в рамках уголовного дела. По их окончании будет определен его статус по делу", - сказал собеседник агентства.

Источник не уточнил, в рамках какого уголовного дела проводятся следственные действия.

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" не располагает. В пресс-службе Минтранса РФ отказались от комментариев.

Минтранс РФ Владимир Токарев

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