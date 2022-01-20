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Минтранс намерен содействовать следствию в рамках дела замминистра Токарева

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Минтранс России заявил о готовности оказывать содействие следственным органам в рамках расследования дела замглавы министерства Владимира Токарева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

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Факт проведения следствием проверочных мероприятий в рамках дела Токарева, курирующего вопросы развития железнодорожной отрасли, подтвердили в пресс-службе министерства в четверг.

"Министр в курсе ситуации и хода проверки. Все необходимое содействие проверяющим органам оказывается в полном объеме", - сказали в пресс-службе министерства, имея в виду проверочные мероприятия в рамках уже возбужденного уголовного дела.

Как ранее сообщили в пресс-центре МВД России, в отношении замминистра транспорта РФ, экс-руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) Токарева и иных подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Предварительно установлено, что в 2016-2018 годах Токарев, работавший первым заместителем гендиректора ООО "СпецТрансСтрой", "в целях хищения денежных средств данной организации в особо крупном размере вовлек в противоправную деятельность ряд лиц из числа руководства ООО "СпецТрансСтрой" и ООО "Главстройинвест" и иных аффилированных организаций", сообщали в пресс-центре МВД.

Токарев задержан, ему предъявлено обвинение. В ближайшее время в Хорошевском районном суде Москвы будет рассмотрено ходатайство следствия о его аресте, отмечали в МВД.

Как сообщал накануне "Интерфаксу" близкий к Минтрансу источник, сменить Токарева в министерстве может заместитель директора департамента строительства правительства РФ Валентин Иванов.

Минтранс РФ Владимир Токарев

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